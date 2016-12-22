Майя Санду предлагает установить на избирательных участках камеры наблюдения

Камеры наблюдения предлагает установить на каждом избирательном участке Майя Санду. Она считает, что это позволит предотвратить мошенничество, и что расходы должна покрыть Демпартия. Демократы же говорят, что денег уместнее просить у ЛДПМ.

«Обращаемся к парламенту, правительству и Центрально избирательной комиссии с просьбой обеспечить установку камер видеонаблюдения на каждом избирательном участке», - заявила кандидат в президенты от партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Депутат ДПМ Сергей Сырбу написал на своей странице в Facebook что демократы против установки камер не возражают, отмечает publika.md. Сырбу предложил Майе Санду попросить необходимые для этого средства у ЛДПМ. Ведь именно представители этой партии фигурируют в деле о подтасовке результатов тендера, когда камеры покупали для экзаменационных центров. Майя Санду, как напоминает демократ, тогда была главой минпросвета. "И на этот пост ее выдвинула ЛДПМ. Так что пора прекратить предвыборный спектакль," - считает Сергей Сырбу.