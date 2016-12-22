Минстрой предлагает запретить ковры и громоздкую мебель в многоэтажках

Настенные ковры и громоздкая мебель могут способствовать повышению влажности в квартирах. Министерство строительства предлагает запретить их использование - особенно в первые два года эксплуатации жилых домов. Соответствующее предложение включает проект Кодекса о нормах технической эксплуатации жилищного фонда.

Ведомство предлагает ввести единые правила содержания и ремонта жилых домов. Жильцов обяжут следить за канализационными системами в квартирах, устранять конденсат на трубах, проветривать помещения и при необходимости гидроизолировать трубопровод. Кодекс также включает обязательную теплоизоляцию домов, проверку исправности лифтов, при необходимости ремонт дверей и окон в подъездах.

Согласно кодексу, ремонт в подъездах следует делать не менее одного раза в пять лет. По стастистике, около 60% жилых домов в Молдове были построены в 70-90ые года прошлого века.