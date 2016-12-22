Российское минобороны заподозрило Украину в подготовке провокации

Минобороны России заявило, что украинские спецслужбы готовят провокацию в отношении российских офицеров, присутствующих на Украине в составе Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК).

"Акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК", - утверждается на сайте ведомства.

В минобороны заявили, что информация об этом поступила "по нескольким достоверным каналам".

"Во избежание срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем украинское руководство со всей ответственностью отнестись к данной информации и не допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских спецслужб", - говорится в заявлении.

В июне российское минобороны заявляло, что существует "объективная угроза" для безопасности российских офицеров, присутствующих в составе СЦКК на востоке Украины.

Это произошло после того, как Служба безопасности Украины выслала из страны Владимира Чебана - начальника штаба российского представительства ССЦК. Ему был также запрещен въезд на Украину в течение пяти лет, напоминает ВВС. В украинском ведомстве считают, что он передал представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) графики и маршруты полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Также полковник Чебан причастен к фальсификации российской стороной в СЦКК доказательств якобы нарушения Минских договоренностей украинскими военными", - утверждали в СБУ.

СЦКК был создан после заключения в сентябре 2014 года первых минских соглашений. В его состав вошли офицеры из Генштаба России, а также представители вооруженных сил Украины.