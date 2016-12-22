В Тбилиси взорвали автомобиль оппозиционера Гиви Таргамадзе

В центре Тбилиси был взорван автомобиль Гиви Таргамадзе - депутата из партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Находившийся в салоне автомобиля Таргамадзе не пострадал, сообщает ВВС.

Как рассказал депутат, взрыв "был осуществлен путем использования пульта дистанционного управления".

В результате взрыва пострадал водитель находившейся рядом маршрутки, еще три человека получили легкие травмы.

"Повреждений, несовместимых с жизнью нет... Одному из четверых пациентов из-за кровотечения требуется хирургическое вмешательство", - заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

"Сам факт, конечно, неприемлем, тем более пострадали те люди, которые находились поблизости и занимались своим делом. Случайные прохожие и работающие там люди", - добавил он.

По словам первого замминистра МВД Бесика Амиранашвили, ведомство начало расследование инцидента, и на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

8 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Главными соперниками на них считаются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), куда входит Таргамадзе.

В России Таргамадзе был заочно арестован в 2013 году. Российские власти обвиняют его в том, что он финансировал подготовку к массовым беспорядкам и даже руководил действиями российских оппозиционеров во время стычки участников "Марша миллионов" с полицией 6 мая 2012 года на Болотной площади.