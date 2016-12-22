Google представила флагманскую модель смартфона

Корпорация Google представила флагманские модели своих смартфонов, получившие название Pixel и Pixel XL. Среди ключевых функций новых "гуглофонов" - персональный ассистент, способный поддерживать беседу, совместимость с форматом "виртуальной реальности" и минимальная цена в 650 долларов.

Концепция нового телефона основана на усовершеноствованной версии "персонального ассистента", знакомого пользователям iPhone (там эту роль играет программа Siri) и аппаратов на платформе Android, у которых помощники включаются голосовой командой "oк, Гугл". В новом телефоне ассистент будет способен отвечать на более сложно сформулированные вопросы, опираясь на контекст беседы, то есть фактически поддерживать разговор.

Такой ассистент, надеются в компании, позволит пользователям перейти исключительно на голосовое общение с телефоном, отмечает ВВС.

Также на презентации был представлен абсолютно новый продукт - "умная" аудиоколонка Google Home, которая может взаимодействовать как со смартфоном, так и с некоторыми бытовыми приборами. Колонка также воспринимает голос владельца и имеет программу-ассистента, которая может отвечать на вопросы голосом или выводить информацию на встроенный экран.

Телефоны Pixel работают на процессорах Snapdragon 821, имеют имеют 12- и восьмимегапиксельные камеры, порты USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Цена самого дешевего из них - 649 долларов