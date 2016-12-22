Для выполнения работ по ремонту водопровода по ул. Каля Мошилор, будет прекращена подача воды по улицам: Каля Мошилор, 17, 17/1, 20, 24; Пьетрэрией; Корнешть; Чиркулуй; пер. Чиркулуй 1; ул A. Дога, 2-22, в том числе в домах с дробью и на ул. Лунчий, передает ipn.md.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.