В честь Жанны Фриске создали памятник

Семья Жанны Фриске шесть месяцев искала мастеров, которые смогут передать образ артистки. Скульпторам еще предстоит доработать некоторые детали, но в целом близкие покойной певицы одобрили работу.

На минувшей неделе мама певицы Ольга Владимировна и сестра Наталья приехали, чтобы посмотреть на результаты работы. В марте родные наняли первого мастера. Но ни он, ни еще двое скульпторов не смогли максимально точно передать портретное сходство.

«Для нас главное, чтобы скульптура получилась похожей, передавала, какой Жанна была в жизни, – рассказала Наташа. – Месяц назад мужчина, который делал постамент на могиле, порекомендовал нам обратиться к Левону Манукяну и Ивану Волкову. Я пообщалась с ними по телефону. Они предложили изготовить «наброски» из глины вручную, а не просто нарисовать на компьютере 3D-макет, как это делали другие».

Работа над памятником началась 5 сентября. «Лицо – самое трудное, – признался Левон. – Лепили с фото, которые присылала Наташа. Мы подготовили четыре варианта. Один прикрепили к телу, остальные разместили на подставках. Скульптура из глины выполнена в натуральный рост Жанны – 165 см плюс 5 см – высота каблуков».

«СтарХит» публикует эксклюзивные снимки из мастерской.

