Суд зарегистрировал иск рэпера Децла к Басте за оскорбление

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, к еще одному рэперу Василию Вакуленко (псевдоним – Баста) о компенсации в 1 миллион рублей, сообщила пресс-секретарь суда.

По ее словам, Толмацкий просит опровергнуть распространенные Вакуленко сведения и взыскать с него компенсацию в один миллион рублей. Ранее Толмацкий в своем микроблоге Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот – также через Twitter - обозвал Децла.

"В суд поступил иск от Кирилла Толмацкого, ответчиком по которому является Василий Вакуленко. Исковое заявление зарегистрировано, но процессуальное решение по нему пока не принято", — сказала пресс-секретарь.

Судья в ближайшие дни должен определить, соответствует ли иск нормам закона, нет ли в нем ошибок и вынести решение о принятии либо об отказе в принятии заявления к рассмотрению, передает РИА Новости.