Кайли Миноуг не выйдет замуж, пока Австралия не легализует однополые браки

Жених австралийской поп-звезды Кайли Миноуг, британский актер Джошуа Сасс заявил, что пара не поженится до тех пор, пока Австралия не легализует однополые браки.

48-летняя Миноуг и 28-летний Сасс объявили о своей помолвке в начале 2016 года. Пара с самого начала своей публичной деяительности активно выступает в поддержку кампании за равные права для всех брачных союзов.

Власти Австралии предложили провести референдум по вопросу однополых браков в феврале 2017 года, отмечает ВВС.

Джошуа Сасс, участвовавший в запуске в минувшие выходные кампании "Скажи "да", заявил, что они с Кайли хотели бы пожениться в Мельбурне, "но только после того, как в Австралии будет принят этот закон".

"Когда я узнал, что однополые браки запрещены в Австралии, я был поражен", - сказал он в интервью австралийскому каналу Seven.

"Я просто не могу себе представить, с какой это стороны - моральной, религиозной или какой-то еще, у меня есть право жениться на том, кого я люблю, а у кого-то другого его нет из-за его сексуальной ориентации", - продолжил актер.