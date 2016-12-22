За изменение показаний одометра предлагают наказывать

За изменение показаний одометра будут санкционировать. Соотвествующий законопроект зарегистрировали в парламенте. Авторы идеи предлагают наказывать любителей сматывать километры штрафами.

Одометром измеряют пройденные машиной километры. Зачастую, его показатели изменяют, чтобы продать подержанный автомобиль подороже. В интернете десятки объявлений, в которых мастера предлагают смотать пробег. Депутаты предлагают санкционировать автолюбителей за подобные действия.

"Подобные авто, в первую очередь, опасны. Ведь изменённые показания одометра учитываются при проведении техосмотра машины. Надо принимать меры и законы такие, как в Европе", - сказал депутат, автор проекта Игорь Время.

"Если говорить о машинах, которые ввозят в нашу страну, то у 90 процентов из них скорректированные показания одометра. Машина к примеру, проехала 300 тысяч километров, ей сбавляют половину, прибор показывает 150 тысяч", - отметил глава Ассоциации импортёров автомобилей Константин Берештяну.

Распознать обман без профессиональной диагностики практически невозможно.

"Есть хороший совет – надо обратить внимание на потёртость руля, рычаг переключения передач и педали. По ним можно распознать длительную эксплуатацию машины", - сказал автоэксперт Денис Жосану.

Авторы проекта предлагают штрафовать физических лиц на семь с половиной тысяч леев, юридические лица - на 22 тысячи.