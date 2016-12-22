Вячеслав Платон остается под арестом

Столичная апелляционная палата отклонила накануне запрос адвокатов Вячеслава Платона об освобождении их клиента из-под ареста.

Ранее столичный Буюканский суд продлил арест Платону на 30 суток.



Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В результате этих действий BEM потерял почти миллиард леев. По данным следствия, пять компаний, контролируемых Платоном, получили кредиты на сотни миллионов долларов.

По данным прессы, взять займы в BEM Платону помог экс-премьер Влад Филат. Кроме того, по сообщениям прессы, Платон также причастен к отмыванию 20 миллиардов долларов через один из молдавских банков. Задержали рейдера №1 в СНГ в Киеве после того, как молдавские власти объявили его в международный розыск.