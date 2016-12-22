Телефон Galaxy Note 7 новой "безопасной" модели задымился в самолете

Новая версия смартфона Samsung Galaxy Note 7, которая была объявлена производителем безопасной, загорелась в самолете авиакомпании Southwest Airlines.

Авиакомпания подтвердила, что пассажиров самолета, который должен был вылететь из Луисвилля в штате Кентукки в Балтимор, штат Мэриленд, пришлось эвакуировать перед вылетом в среду.



2 сентября компания Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов, которая вышла на рынок в августе, и отозвала 2,5 млн ранее проданных устройств из-за случаев возгорания. Позже компания возобновила продажи смартфона, заявив, что все неполадки устранены.



В Samsung уже сообщили, что расследуют инцидент в самолете.



"В настоящее время мы работаем вместе с властями и Southwest, чтобы получить доступ к устройству и установить причину произошедшего", - говорится в заявлении.



"Как только мы изучим устройство, мы сможем предоставить больше информации", - добавили в компании.



Представитель Southwest Airlines рассказал ВВС: "Пассажир сообщил о дыме из электронного устройства. Все пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет через основной выход".



Владелец устройства сообщил изданию Verge, что купил смартфон 21 сентября. По его словам, на упаковке устройства была черная квадратная метка - с помощью таких значков Samsung отделяет старые небезопасные устройства от новых, безопасных моделей. Более того, телефон был выключен и не заряжался, когда начал нагреваться в его кармане.



В конце прошлого месяца после того как представители Samsung заверили власти и клиентов, что новые смартфоны абсолютно безопасны, в интернете стали появляться жалобы, что устройства по-прежнему перегреваются.



Представители компании пообещали разобраться с жалобами, однако настаивают, что проблемы возникают лишь в единичных случаях.