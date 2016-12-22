Коллегу Сноудена обвинили в хищении секретных документов

В США по обвинению в хищении секретных документов арестован подрядчик Агентства национальной безопасности страны (АНБ). 51-летний мужчина работает в той же компании, что и бежавший в Россию Эдвард Сноуден.

Имя арестованного - Гарольд Томас Мартин Третий. У него был доступ к совершенно секретной информации федерального уровня. Он был арестован через два дня после обыска, проведенного в его доме, гараже и автомобиле, в ходе которого были найдены копии шести документов высшей степени секретности.



"Их несогласованное раскрытие могло нанести тяжелейший ущерб национальной безопасности", - говорится в сообщении министерства юстиции США.



Как сообщает газета New York Times, Мартин также мог похитить у агентства некий "исходный код", который использовался в программах для взлома информационных систем зарубежных государств.



Сообщается, что изначально Мартин отрицал хищение данных, но позже на допросе в ФБР признался в содеянном. Однако адвокаты Мартина обращают внимание на то, что вина их клиента пока не доказана.



На арест отреагировал другой бывший подрядчик АНБ - Эдвард Сноуден. В своем "Твиттере" информатор отметил, что Мартину не предъявлены обвинения в шпионаже. Также Сноуден порекомендовал журналистам исследовать связь между АНБ и компанией Booz Allen, где работал и Мартин, и он сам, передает ВВС.



Эдвард Сноуден прославился после того, как в 2013 году передал журналистам секретные данные американских властей. В частности, он пролил свет на работу американского АНБ по отслеживанию телефонных звонков граждан США и иностранных правительств. В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных. Сейчас он проживает в России, предоставившей ему временное убежище.