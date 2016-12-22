Крупное месторождение нефти открыто на Аляске

Техасская буровая компания Caelus Energy обнаружила крупное месторождение нефти в труднодоступном районе Аляски. Для ее добычи по морскому дну потребуется проложить 200-километровый трубопровод.

Месторождение находится на шельфе залива Смита, в 480 километрах от Северного полярного круга. По результатам бурения нескольких скважин на площади 326 квадратных километров специалисты сделали вывод о наличии 1,8−2,4 млрд баррелей нефти (245,5−327,3 млн тонн).

В общей сложности на территории, где Caelus Energy ведет работы, может залегать до 10 млрд баррелей нефти; для подтверждения этой гипотезы в 2018 году будут проведены дополнительные исследования.



Компания также планирует проложить по морскому дну 200-километровый трубопровод, который соединит место добычи с Трансаляскинским трубопроводом. В сутки может добываться около 200 тысяч баррелей нефти. На реализацию этого проекта потребуется направить $800 млн.

Несмотря на протесты экологов, власти Аляски поддержат проект: штату, столкнувшемуся с резким сокращением доходов от добычи нефти, требуется пополнять бюджет. На регулирование процесса уйдет от 3 до 5 лет; таким образом, разработка месторождения начнется не позднее 2022 года, отмечает nat-geo.ru.