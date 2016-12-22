Рэпер Серега оказался телефонным террористом

В московском аэропорту Внуково за ложное сообщение о минировании вылетевшего в Минск лайнера задержали рэпера Сергея Пархоменко, известного как Серега. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Артист находится в отделении транспортной полиции, уточнил ведущий специалист аэропорта по работе со СМИ Сергей Подольский.

Источник в одной из служб Внуково в свою очередь рассказал РИА Новости, что задержанный внешне похож на Серегу, помимо этого, у него были билеты на рейс в Минск на имя Сергея Пархоменко.

Как сообщали в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, о минировании самолета, направлявшегося из Москвы в Минск, заявил опоздавший на рейс пассажир. На момент поступления информации о бомбе на борту лайнер уже находился в воздухе.

Серега приобрел популярность после выпуска песни "Черный бумер". Композиции "Возле дома твоего", "Мне с тобою хорошо", "Миллион долларов США", "Кружим" и "Воровская" также неоднократно оказывались на верхушке хит-парадов в России и СНГ. Рэпер был три раза подряд удостоен награды "Золотой граммофон" в 2005-2007 годах. Серега принял участие в ряде кинопроектов, к примеру озвучил гиппопотама Мото-Мото в анимационной ленте "Мадагаскар 2". Музыкант также основал собственную звукозаписывающую компанию KingRing, напоминает Лента.ру.