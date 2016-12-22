В Королевском саду Эдинбурга нашли деревья, считавшиеся исчезнувшими

Род вязов насчитывает около 40 видов. Эти деревья широко распространены по планете, но некоторые виды уже считаются вымершими. Недавно в Шотландии был найден подвид вязов, с которым человечество преждевременно попрощалось.

Вязы растут среди других деревьев широколиственных и хвойных лесов, чаще всего — на плодородных почвах. Они теневыносливы, но при полном освещении образуют особенно мощную крону. Подвид вяза wendworthii pendula был искусственно выведен в XIX веке для садов и парков. Его наклоненные к земле "плачущие" ветви ценились в парковом дизайне.

На протяжении нескольких десятилетий wendworthii pendula выращивался в Европе, но затем, как и многие другие деревья, этот подвид стал жертвой грибковой болезни, поражающей представителей семейства вязовые (Ulmaceae). Голландская болензнь вяза в начале XX века была занесена в Европу, предположительно, из Восточной Азии, а затем распространилась по всему миру. Только в Великобритании к концу века инфекция уничтожила до 75 миллионов деревьев.

Три вяза wendworthii pendula появились в Королевском ботаническом саду Эдинбурга в 1902 году: их приобрели в питомнике в Германии. Но к 1996 году последнее из деревьев умерло, не справившись с грибковой инфекцией. С этого времени подвид считался утраченным. Однако недавно при очередной инспекции биологи нашли сразу два представителя Wendworthii Pendula, каждый - высотой около 30 метров. Оба дерева полностью свободны от грибка.

Специалисты догадываются, как они могли сохраниться: с 80-х годов, когда биологи поняли масштаб и последствия распространения голландской болезни вязов, сады инспектировались с особой тщательностью, и все заболевшие деревья своевременно уничтожались. Неизвестно лишь происхождение двух "выживших": это не экземпляры, купленные в начале века в Германии, а либо их потомки, либо деревья, позднее посаженные садовниками и не внесенные в реестр, передает nat-geo.ru.