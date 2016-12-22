Россельхознадзор временно запретил ввоз молдавских свиней

Россельхознадзор с 6 октября ограничил ввоз живых свиней и свинины из Молдовы из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что, согласно информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории Молдовы были зарегистрированы очаги АЧС у домашних свиней. Этот факт, а также отсутствие у Россельхознадзора информации о принятых молдавской стороной мерах по локализации очагов заболевания стали основанием для введения ограничений.

Под запрет попадают также сырье, готовая продукция, содержащая свинину, охотничьи трофеи, не подвергнутые полной таксидермической обработке, почти все виды кормов и добавок для свиней, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.

Ограничения распространяются и на транзит живых свиней из Молдовы по территории России, передает Лента.ру.

В сообщении также отмечается, что Россельхознадзор обратился к Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов Молдовы с просьбой предоставить информацию о том, какие меры принимаются для локализации очагов болезни.

Вспышку инфекции зарегистрировали в селах Мошана и Чернолёвка. Лабораторные анализы подтвердили, что свиньи заразились африканской чумой. В минсельхозе полагают, что вирус попал в Молдову из Украины.

Замдиректора агенства продовольственной безопасности Всеволод Стамати заявил для Publika TV, что решение Россельхознадзора носит формальный характер, так как мясо из Молдовы в Россию не экспортируют.