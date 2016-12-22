Леонардо ДиКаприо обвиняют в хищении миллиардов

Благотворительный фонд оскароносного голливудского актёра Леонардо ДиКаприо был заподозрен в хищении трёх миллиардов долларов из экологического фонда 1MDB в Малайзии. Известно, что Leonardo DiCaprioʼs Foundation получал пожертвования от 1MDB и был заподозрен в отмывании денег.

Швейцарские активисты из фонда Bruno Manser Fund, активно выступающие за защиту тропических лесов Малайзии, призвали Леонардо ДиКаприо вернуть "грязные деньги", заработанные на съёмках фильма "Волк с Уолл-стрит" и пожертвования фонда 1MDB.

В настоящее время они планируют провести общественную дискуссию в Лондоне – встреча назначена на 14 октября, прямо накануне выхода документальной картины с ДиКаприо "Перед потопом", которая затрагивает глобальные экологические проблемы.

Сам Леонардо ДиКаприо обвиняется в растрате средств фонда на личные нужды – по слухам, на них он покупал элитную недвижимость и произведения искусства. К расследованию дела уже подключился Департамент юстиций: так как фонд актёра является некоммерческой организацией, он не отчитывается о том, на что были потрачены пожертвования, отмечает filmpro.ru.