Украину приняли в ЦЕРН раньше России

Украина стала ассоциированным членом ЦЕРНа — Европейской организации по ядерным исследованиям. В ведущей мировой лаборатории по физике элементарных частиц Россия до сих пор имеет статус наблюдателя. Об этом сообщает ЦЕРН.

Ассоциированное членство позволяет Украине участвовать в тендерах по поставкам высокотехнологического оборудования в ЦЕРН наравне с остальными странами - членами организации.

"Наша упорная и последовательная работа в течение последних двух десятилетий была завершена сегодня замечательным событием - предоставлением Украине статуса ассоциированного члена ЦЕРН. Это чрезвычайно важный шаг на пути европейской интеграции Украины", - сказал постоянный представитель Киева при Европейском отделении ООН в Женеве Юрий Клименко.

Соглашение об ассоциированном членстве страны было подписано в 2013 году и ратифицировано Верховной Радой в 2014-м. Вступление страны в ЦЕРН стало возможным после уплаты взноса в бюджет организации, составляющего около 250 тысяч долларов, отмечает Лента.ру.

Научная, образовательная и кадровая политика, а также финансирование ЦЕРНа определяется его постоянными и ассоциированными членами. Отличие второго статуса от первого сводится к меньшему финансовому участию и практически не сказывается на принятии решений по остальным вопросам.

В пресс-релизе организации отмечается, что отношения Украины с ЦЕРН имеют давнюю историю и восходят к сотрудничеству организации с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), участником которого страна является.

Расположенный в подмосковной Дубне ОИЯИ принимает активное участие в работе коллабораций ЦЕРНа, однако РФ до сих пор имеет лишь статус наблюдателя в этой организации. Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРНе в 2013 году.

В ЦЕРНе на границе Франции и Швейцарии расположен Большой адронный коллайдер - крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса. После проведения экспериментов коллайдер был остановлен 14 февраля 2013 года и запущен в 2015-м после модернизации. В настоящее время в ЦЕРНе насчитывается 20 постоянных членов и три (вместе с Украиной) - ассоциированных.