Житель села Елизавета погиб, отравившись угарным газом

Отравление угарным газом произошло в одном из домов в селе Елизавета, расположенном в пределах муниципия Бельцы. В результате 28-летний мужчина скончался, а 25-летняя женщина оказалась в больнице.

Как сообщает Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС), первоначально скорая помощь забрала мужчину и доставила его в больницу. Спустя несколько часов он скончался. Около 09.00 экипаж SMURD забрал и женщину, также доставив её в больницу, передает ipn.md.



По данным предварительного расследования на месте происшествия, в доме находился газовый водонагреватель (газовая колонка). Не исключено, что он был неисправен.



Спасатели предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации газового и отопительного оборудования, во избежание чрезвычайных происшествий, сопровождающихся гибелью людей. По данным статистики СГЗЧС, с начала текущего холодного сезона это первый случай с летальным исходом в результате отравления угарным газом.