Михаил Задорнов отменил концерты и покидает проекты из-за "серьезнейшего недуга"

Известный российский сатирик Михаил Задорнов сообщил о том, что из-за проблем со здоровьем вынужден отменить ранее запланированные концерты и отказаться от участия в проектах. По словам Задорнова, проходить курс лечения он будет "в одной из лучших клиник Прибалтики".

"Должен довести до вашего сведения, поскольку иначе обо мне скоро поползут разные слухи: я действительно должен отменить часть концертов до Нового года. В первую очередь те, которые далеко от Москвы, и требуются перелеты и дальние тяжелые переезды", - написал сатирик в социальной сети "ВКонтакте". На официальном сайте сатирика в настоящее время указаны три его концерта, которые пройдут в октябре в Москве и Московской области.

"В организме, к сожалению, обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно. Никаких уточнений приводить не хочу, дабы не вызывать слюну у наших желтушочных журналистов. Иначе начнется вся эта журналистская слякоть, а я нуждаюсь в равновесии и совершеннейшем спокойствии", - заявил 68-летний Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, из-за проблем со здоровьем он также должен выйти как художественный руководитель из проекта нового фильма "Однажды в Америке, или...", который снимается по написанному им сценарию. "Сил сыграть роль президента США, уверен, хватит. А вот контролировать весь проект не смогу", - пояснил он. Кроме того, сообщил Задорнов, ему, наверное, придется выйти и из проекта "Салтыков-Щедрин шоу" на НТВ.

"Надежды на будущее должны всегда оставаться - такова моя точка зрения. Вот это и есть мой основной настрой на сегодняшний день. Повесть "Любовь и нефть", размещаемую "ВКонтакте", по возможности, конечно, хочу продолжать", - продолжил он.

Сатирик также предупредил журналистов, что звонить и искать его бесполезно, так как он будет проходить лечение "в одной из лучших клиник Прибалтики", передает newsru.com. "И вряд ли вам в этой клинике ответят обо мне что-то конкретное, поскольку лечить в Евросоюзе того, кто выступает против Евросоюзной фальшивой демократии и толерантности, для них весьма опасно. Поэтому лечение будет проходить "в темную", в скрытом режиме", - пояснил он.