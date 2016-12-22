Над Северной Америкой пролетел яркий метеор. ВИДЕО

Во вторник, 4 октября, в небе над Торонто пролетел яркий метеор. Об этом сообщает издание The Telegraph.

О наблюдении за объектом сообщили около 300 жителей Канады и северо-востока США. Его удалось запечатлеть с помощью веб-камеры, принадлежащей астрономической обсерватории Торонтского университета в Скарборо, передает Лента.ру.

Метеор представляет собой явление, при котором космическое тело, относящееся к метеороидам (например, мелкие осколки комет и астероидов), сгорает в атмосфере Земли. Очень яркие метеоры называются болидами.