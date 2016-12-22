29 человек погибли при взрыве на сирийско-турецкой границе

Не менее 29 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, сообщает базирующийся в Британии Центр по мониторингу прав человека в Сирии.

Факт взрыва подтверждает и турецкое Анатолийское информационное агентство. Большинство погибших и пострадавших - представители оппозиционных отрядов. Взрыв произошел в момент смены караула у контролируемого повстанцами пропускного пункта Атмех.

Как сообщило связанное с экстремистской группировкой "Исламское государство" новостное агентство, боевики заявили о нападении смертника в автомобиле на колонну повстанцев.

В то же время организация оппозиционных активистов "Местные координационные советы" сообщила, что на месте взорвался чемодан, начиненный взрывчаткой.

На этот же блокпост в августе также было совершено нападение, тогда погибли 32 человека. Ответственность также взяла на себя группировка "Исламское государство", отмечает ВВС.