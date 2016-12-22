Ученые определили предел жизни человека

Нью-йоркские исследователи проанализировали Базу данных о смертности человека (Human Mortality Database), а также данные о смертности среди долгожителей (тех, кто старше 110 лет) в Франции, Японии, Великобритании и США. Согласно этим данным рост ожидаемой продолжительности жизни людей старше 100 лет замедляется, а максимальный возраст на момент смерти остается неизменным уже около 20 лет.

Профессор Ян Фейг из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна сказал в интервью BBC: "Впервые в истории мы смогли увидеть, что, похоже, существует максимальная продолжительность жизни. Ее потолок, предел — 115 лет".

Но, само собой, бывают и исключения. Жанне Кальман, единственной долгожительнице, чей возраст подтверждался документами, к моменту смерти в 1997 году было 122 года. Она родилась еще до того, как в Париже была возведена Эйфелева башня, и встречалась с художником Ван Гогом. На данный момент никому еще не удалось дожить до столь преклонного возраста.

Профессор Линда Партридж из Университетского колледжа в Лондоне говорит, что вывод о существовании предела продолжительности жизни человека звучит логично. Но она добавила, что, "хотя этот очень интересное исследование указывает на то, что происходит сейчас, оно ничего не говорит о том, что произойдет в будущем".

Люди старше 100 лет, данные о которых были рассмотрены в американском исследовании, родились в XIX веке, в эпоху массового недоедания и эпидемий. Не стоит забывать, что об окончательной победе над оспой было объявлено лишь в 1980 году.

"Их жизнь значительно отличалась от жизни нынешних поколений", — говорит профессор Партридж, добавляя, что средняя продолжительность жизни может существенно сократиться в будущем из-за проблем с избыточным весом у многих современных детей, передает moya-planeta.ru.