Польский сейм отклонил законопроект о запрете абортов

Польский парламент отклонил законопроект о полном запрете абортов. Подавляющее большинство депутатов сейма - 352 голоса из 428 - проголосовали против.

Лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский призвал парламентариев не поддерживать законопроект, спровоцировавший волну демонстраций по всей стране, сообщает dw.com.

Законопроект о практически полном запрете абортов был внесен в польский парламент на минувшей неделе по инициативе гражданского комитета "Остановить аборты". Свою поддержку этой инициативе выразили премьер-министр Польши Беата Шидло и лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, после чего ее поддержали и депутаты от этой партии, составляющие парламентское большинство.

Реакцией на поддержку депутатами законопроекта стали многотысячные акции протеста, прошедшие в Польше с 1 по 3 октября. Их инициатором стала комиссия "Спасите женщин". Она же провела сбор подписей в пользу общеевропейской законодательной инициативы, где должны быть закреплены право на аборт, сексуальное просвещение и контрацепцию.