На 72 часа задержан сотрудник кагульской таможни

На 72 часа задержали сотрудника кагульской таможни по подозрению в превышении полномочий.

По данным следствия, он пропустил без проверки автобус, следовавший из Украины в Грецию. Позже в автобусе нашли 1800 икон и другие контрабандные товары на миллион 300 тысяч леев.



Таможенная служба начала внутреннее расследование, чтобы выяснить - были ли у инспектора соучастники. В число подозреваемых попали также водители автобуса - обладатели украинского и греческого паспортов.



Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.