Рада Украины отказалась ограничивать гастроли российских исполнителей

Депутаты Верховной рады отклонили принятие законопроекта, ограничивающего гастроли российских артистов на территории Украины.

В случае утверждения закона исполнители из РФ могли бы выступать с концертами на Украине, лишь предоставив письменное "заявление об осуждении оккупации территорий страны Россией".

После утверждения заявления кабинетом министров артисты получили бы письменное разрешение о проведении гастролей. В случае выступления без необходимого свидетельства законопроект предусматривал административно-хозяйственный штраф, передает dw.com.

Документ, автором которого стал депутат Николай Княжицкий, включал в себя и ограничения проката российских кинофильмов: как указывалось в законопроекте, "все участники" и "те, кто имеет происхождение государства-агрессора", также должны были написать заявление об осуждении действий России на Украине. Лишь после этого фильм мог получить прокатное свидетельство.

За законопроект проголосовали 174 депутата, в то время как для его принятия необходимо было минимум 226 голосов. Как написала на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ольга Червакова, в данном документе речь идет о том, "как посадить в российскую тюрьму Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича".