Недалеко от стамбульского аэропорта прогремел взрыв

Около полицейского участка недалеко от стамбульского аэропорта имени Ататюрка прогремел взрыв.

По предварительной информации, ранены пять человек, один из них - серьезно. О погибших сообщений нет.

На роликах в соцсетях видно, что здание участка оцепляют полицейские. Свидетели рассказали, что слышали не только взрыв, но и выстрелы.

Губернатор региона Васип Сахин в "Твиттере" написал, что у въезда в участок взорвался заминированный мотоцикл, отмечает ВВС.

В июне этого года на аэропорт Ататюрка напали три смертника. Тогда погиб по меньшей мере 41 человек, более 230 человек получили ранения. В марте взрыв произошел на популярной у туристов стамбульской улице Истикляль.

Официальный Стамбул обвинил в нападении экстремистскую группировку "Исламское государство", которая запрещена во многих странах.