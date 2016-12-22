Лидер Палестинской автономии попал в больницу

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас был отправлен в больницу для проведения медицинского осмотра.

Как уточнил представитель его администрации, речь идет о кардиологическом обследовании. При этом он подчеркнул, что Аббас чувствует себя нормально, а медицинский осмотр необходим для выяснения и устранения возможной закупорки сосудов.

После обследования Аббас покинул больницу. Врачи заявили, что он абсолютно здоров, передает ВВС.

Накануне, сразу после возвращения из Иордании, где Аббас находился с официальным визитом, он пожаловался на плохое самочувствие и усталость.

Махмуду Аббасу 81 год. Он возглавляет Палестинскую автономию с 2005 года.