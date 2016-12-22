Кандидатов в президенты стало 12

В избирательном бюллетене 30 октября будет 12 имен. ЦИК зарегистрировал сегодня последних четырех кандидатов на пост главы государства.

Регистрации ждали восемь человек, подавшие подписные листы в последний день приема документов. К участию в гонке допустили кандидата партии "Правые" Анну Гуцу и самовыдвиженцев Валерия Гилецкого, Силивию Раду и Майю Лагуту.

Отказали в регистрации Иону Дрону, Михэешу, Василию Тарлеву и Виталии Павличенко. ЦИК обнаружил нарушения, допущенные при заполнении подписных листов.

"Они не нашли ни одной фальшивой подписи, ни одной подписи человека, который подписался и за другого кандидата. Не признали 2500 подписей по процедурным причинам. Но фальшивыми их не назвали", - отметил претендент на пост главы государства Роман Михэеш.



Ранее ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов - демократа Мариана Лупу, либерала Михая Гимпу, выдвиженца формирования DA Андрея Нэстасе, Инну Попенко от партии "Равноправие", Майю Санду от партии "Действие и солидарность", ставленника формирования "Наша Партия" Дмитрия Чубашенко и социалиста Игоря Додона.

Завершится избирательная кампания в полночь 28 октября.