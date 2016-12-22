Обустройство каскадной лестницы в парке Valea Morilor перед открытием

Последние приготовления к открытию каскадной лестницы в столичном парке Valea Morilor. Муниципальное предприятие "Зелёные насаждения" начало обустройство газонов. Высаживают холодоустойчивые туи и хризантемы.

Вдоль Каскадной лестницы наметили высадить более 300 кустарников, а также более 1000 хризантем.

"На это потребовалось почти 180 тысяч леев. 30 тысяч леев пожертвовал один из экономических агентов. Эта помощь оказалась очень кстати. Я обращаюсь ко всем, кто хочет выступить спонсором, мы с радостью примем ваш вклад", - сказал глава муниципального предприятия "Зеленые насаждения" Елиферий Харуца.

"Если всё будет хорошо и все материалы доставят вовремя, мы в сроки уложимся. Завершить работы планируем 10 октября. Освящение готово, подсветка ступеней работает, нужно только пустить воду, и на этом - всё", - пояснил прораб Юрий Йордэкеску.

Откроют Каскадную лестницу в День города, 14 октября.

"Будет детский хор или несколько детских оркестров. Я говорил с маэстро Догой, приглашал присутствовать, если сможет. Я знаю, что когда-то именно здесь он начал свою сценическую карьеру, выступая у этой ротонды", - рассказал мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

После завершения реконструкции в парке установят камеры видеонаблюдения.

На восстановление Каскадной лестницы и ротонды столичная мэрия израсходовала почти 15 миллионов леев.