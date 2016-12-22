В ЕС запустили новую пограничную службу

Новая Европейская пограничная и береговая охрана, созданная на фоне миграционного кризиса, приступила к работе. Комиссар ЕС по внутренним делам Димитрис Аврамопулос назвал это событие "историческим днем" в непростые времена, когда "единство Европы подвергается испытанию".

"Благодаря новой погранслужбе, обладающей расширенными полномочиями, "внешняя граница одной из стран-членов Евросоюза становится внешней границей всех стран, входящих в него", - заявил Аврамопулос на пресс-конференции на болгарско-турецкой границе.

Новая пограничная охрана создана на базе европейской погранслужбы Frontex, отмечает dw.com. Ее штаб-квартира находится в Варшаве. С декабря эта структура будет располагать постоянным резервом из 1500 пограничников, которые в случае кризисной ситуации могут быть быстро переброшены на внешние границы Евросоюза. Германия выделила для новой погранслужбы 225 пограничников.

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что Евросоюз, создав новую пограничную структуру, показал, что "он остается дееспособным и в нынешней, по-прежнему непростой ситуации". Министр добавил, что усиление контроля над внешними границами будет способствовать сохранению "достижений Шенгенской зоны" в долгосрочной перспективе. Из-за миграционного кризиса Германия и другие страны ЕС год тому назад временно восстановили пограничный контроль на внутренних границах государств-членов Шенгенской зоны.

Согласно новым правилам, страны ЕС, находящиеся на внешних границах Евросоюза, могут обратиться к новой европейской пограничной службе с просьбой о помощи в деле охраны своих границ. Если они не сделают этого, то другие страны-члены ЕС могут ввести погранконтроль внутри Шенгенской зоны.

Новая погранслужба получает право самостоятельно организовывать авиарейсы для возвращения на родину тех беженцев, которые не получили убежища в ЕС. Мандат новой структуры позволяет пограничникам участвовать в операциях и в третьих странах, например, в Северной Африке.