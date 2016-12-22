Chrysler: погибший из-за неисправного авто актер Ельчин сам виноват

Голливудский актер Антон Ельчин, получивший уведомление об отзыве своего автомобиля через неделю после смерти, оказывается, сам виноват в том, что погиб. Это следует из заявления компании Chrysler.

По мнению американского дилера, актер сам повредил транспортное средство, потому что внес в него изменения. Отмечается также, что родители Антона не сумели сохранить автомобиль в том состоянии, в каком он находился после аварии.

По этим причинам дилер Chrysler, на которого подали в суд родители погибшего актера, отказывается нести ответственность за его гибель. Кроме того, компания просит освободить ее от судебных разбирательств, передает Вести.ру.

Антон Ельчин погиб 19 июня в результате несчастного случая: его придавил собственный автомобиль. Позже выяснилось, произошло это из-за дефекта коробки передач. Однако уведомление об отзыве автомобиля пришло на имя актера только через неделю после его смерти.