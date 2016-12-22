Россияне арестованы в США за покупку санкционной электроники

В США в четверг были арестованы трое россиян, обвиняемых в преступном сговоре с целью незаконного экспорта микроэлектроники в Россию.

В Бруклине был задержан 36-летний Алексей Барышев, кроме российского гражданства имеющий американское. В два часа дня его привели для первоначального оформления в зал бруклинского федерального суда, где он обратил на себя внимание немногочисленной прессы своей прической - длинные волосы были собраны в хвост.

Судья-магистрат внял доводам прокуратуры, доказывавшей, что Барышев может скрыться, и отказался выпустить его под залог, передает ВВС.

Аналогичным образом поступил колорадский судья в Денвере, где были арестованы еще двое граждан Российской Федерации: 27-летний Алексей Крутилин (он же Дэвид Пауэлл) и 33-летний Дмитрий Карпенко, для маскировки называвший себя Саймоном Фоксом. Оба прибыли 1 октября из Москвы в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди и 3 октября прилетели в Денвер, где взяли напрокат машину.

В Денвере они собирались встретиться с американцами, которые согласились продать им электронику, запрещенную к экспорту в Россию без лицензии министерства торговли США. На самом деле "продавцы" были сотрудниками правоохранительных органов.

На следующий день Крутилин и Карпенко с какой-то целью попытались въехать на авиабазу Петерсон, расположенную в Колорадо-Спрингс. Военная охрана их не пропустила, и россияне уехали несолоно хлебавши. Охранники сделали копии их российских загранпаспортов и визитной карточки Дэвида Пауэлла из компании UIP TECHNO, которую Барышев открыл в Бруклине в сентябре прошлого года.

В феврале он открыл еще одну компанию, BKLN Spectra. По словам следователей, обе компании были подставными и находились по тому же адресу, где проживал Барышев. Арестованные, если верить судебным документам, заказывали микроэлектронику на эти компании, иногда пользуясь фальшивыми документами. Потом они отправляли товар в Финляндию, для экспорта в которую не требуется лицензия. А уже финская фирма переправляла изделия дальше в Россию.

Американские силовики знакомы с этой фирмой по другому делу о незаконном экспорте. Как писала суду следователь министерства внутренней безопасности США Сюзан Руиз, арестованные и их пока непоименованные сообщники незаконно вывезли из США в Россию 5 цифро-аналоговых преобразователей и 400 интегральных микросхем.

По словам прокуроров, эти изделия "часто используются в целом ряде военных систем, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет и спутниках".

На первый взгляд, троим россиянам инкриминируется сущая мелочь по сравнению с сотнями тысяч изделий, которые незаконно вывез в Россию контрабандист Александр Фишенко, чье дело слушалось в том же суде.

Однако федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка отметила в пресс-релизе по поводу ареста трех россиян, что им грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона долларов. Этот прогноз не следует воспринимать буквально в свете того, что в июле Фишенко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Скоро Крутилина и Карпенко доставят из Колорадо в Нью-Йорк, откуда они должны были вылететь обратно в Москву уже 7 октября.