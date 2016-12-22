В США в четверг были арестованы трое россиян, обвиняемых в преступном сговоре с целью незаконного экспорта микроэлектроники в Россию.
В Бруклине был задержан 36-летний Алексей Барышев, кроме российского гражданства имеющий американское. В два часа дня его привели для первоначального оформления в зал бруклинского федерального суда, где он обратил на себя внимание немногочисленной прессы своей прической - длинные волосы были собраны в хвост.
Судья-магистрат внял доводам прокуратуры, доказывавшей, что Барышев может скрыться, и отказался выпустить его под залог, передает ВВС.
Аналогичным образом поступил колорадский судья в Денвере, где были арестованы еще двое граждан Российской Федерации: 27-летний Алексей Крутилин (он же Дэвид Пауэлл) и 33-летний Дмитрий Карпенко, для маскировки называвший себя Саймоном Фоксом. Оба прибыли 1 октября из Москвы в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди и 3 октября прилетели в Денвер, где взяли напрокат машину.
В Денвере они собирались встретиться с американцами, которые согласились продать им электронику, запрещенную к экспорту в Россию без лицензии министерства торговли США. На самом деле "продавцы" были сотрудниками правоохранительных органов.
На следующий день Крутилин и Карпенко с какой-то целью попытались въехать на авиабазу Петерсон, расположенную в Колорадо-Спрингс. Военная охрана их не пропустила, и россияне уехали несолоно хлебавши. Охранники сделали копии их российских загранпаспортов и визитной карточки Дэвида Пауэлла из компании UIP TECHNO, которую Барышев открыл в Бруклине в сентябре прошлого года.
В феврале он открыл еще одну компанию, BKLN Spectra. По словам следователей, обе компании были подставными и находились по тому же адресу, где проживал Барышев. Арестованные, если верить судебным документам, заказывали микроэлектронику на эти компании, иногда пользуясь фальшивыми документами. Потом они отправляли товар в Финляндию, для экспорта в которую не требуется лицензия. А уже финская фирма переправляла изделия дальше в Россию.
Американские силовики знакомы с этой фирмой по другому делу о незаконном экспорте. Как писала суду следователь министерства внутренней безопасности США Сюзан Руиз, арестованные и их пока непоименованные сообщники незаконно вывезли из США в Россию 5 цифро-аналоговых преобразователей и 400 интегральных микросхем.
По словам прокуроров, эти изделия "часто используются в целом ряде военных систем, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет и спутниках".
На первый взгляд, троим россиянам инкриминируется сущая мелочь по сравнению с сотнями тысяч изделий, которые незаконно вывез в Россию контрабандист Александр Фишенко, чье дело слушалось в том же суде.
Однако федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка отметила в пресс-релизе по поводу ареста трех россиян, что им грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона долларов. Этот прогноз не следует воспринимать буквально в свете того, что в июле Фишенко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Скоро Крутилина и Карпенко доставят из Колорадо в Нью-Йорк, откуда они должны были вылететь обратно в Москву уже 7 октября.
Комментарии
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Жестокое изнасилование и смерть девушки в Аргентине вызвала акции протеста
- В Турции по делу о перевороте арестовали 40 солдат
- В ЕС предупредили о возможном возвращении в Европу боевиков ИГ после взятия Мосула
- США: "Исламское государство" прикрывается жителями Мосула как "живым щитом"
- В канализацию в США попала отравленная вода с авиабазы
- Джулиан Ассанж остался без интернета
- В Саудовской Аравии впервые казнили члена королевской семьи
- Австрия отвергает возможность вступления Турции в ЕС
- США готовят пропорциональный ответ на атаки российских хакеров
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Первый тур выборов не определил нового президента Молдовы
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул