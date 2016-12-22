Курс фунта к доллару резко упал из-за опасений по поводу "брексита"

Британский фунт на торгах на азиатских биржах снизился до минимального за 31 год значения к доллару.

Курс сначала упал на 6% до 1,18 доллара за фунт, а потом несколько подрос до 1,23 доллара. Однако и это значение все еще на 1,5% ниже стоимости британской валюты на торгах в четверг.

Аналитики считают, что причиной обвала стала обеспокоенность участников рынка последствиями выхода Великобритании из Евросоюза и новостей том, что переговоры о выходе начнутся в марте следующего года.

Однако настоящий обвал начался после заявления президента Франции Франсуа Олланда о том, что Брюссель должен занять жесткую позицию в отношении Лондона в ходе переговоров о "брексите".

Аналитик компании IG в Мельбурне Ангус Николсон также связывает обвал с алгоритмом, который используют торговые терминалы, которые учитывают новости, динамику торгов и объемы продаж тех или иных активов, передает ВВС.

В июне в Великобритании прошел референдум о членстве страны в ЕС, на котором большинство британцев выступили за выход страны из Евросоюза. Это привело к обвалу фондовых рынков и фунта.