Эксперты подтвердили подлинность обломков исчезнувшего "Боинга"

Обломок крыла самолета, который был найден в мае около острова Маврикий в Индийском океане, является частью пропавшего в 2014 году "Боинга" Malaysia Airlines, говорится в заявлении управления транспортной безопасности Австралии.

С момента обнаружения обломка малайзийские и австралийские эксперты проводили его анализ. У обломка крыла был уникальный идентификационный номер, по которому эксперты и определили его принадлежность к пропавшему самолету.

Выводы австралийских экспертов подтвердило министерство транспорта Малайзии, передает ВВС.

Самолет, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. После исчезновения самолета спасатели долгое время не могли обнаружить ни примерное место его возможного падения, ни следы катастрофы. Впоследствии поисковая группа начала находить обломки в различных районах Индийского океана.

Летом прошлого года обломки были найдены у французского острова Реюньон, который находится восточнее Мадагаскара. Также обломки находили у острова Пемба, принадлежащего Танзании.

Тем не менее, пока не удалось найти сам самолет или ощутимо сузить зону поиска. До сих пор так и не ясно, что конкретно произошло с самолетом.

К декабрю поисковая команда должна закончить исследование зоны площадью 120 тысяч кв. км в Индийском океане.