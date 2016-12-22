Подозреваемые незаконно завозили в страну из Румынии одежду и обувь, и продавали на рынках, не оплачивая налоги. Следствие по этому делу идет с августа. По нему уже задержали троих человек.

Сегодня с обысками нагрянули по девяти адресам в Кишиневе, Бельцах и Страшенах. Обнаружено незадекларированных товаров боле чем на полмиллиона леев. В контрабанде подозревают 8 человек.