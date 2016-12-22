В Сынжерейском районе напали на полицейского

58-летний житель села Флэмынзены Сынжерейского района напал на полицейского, который пришёл к нему для выяснения обстоятельств кражи из магазина четырех бутылок пива.

Мужчина набросился на стража порядка с битой, но вскоре был обезврежен.

Теперь ему придется отвечать за два правонарушения.



Еще одну кражу расследуют в селе Петруня Глодянского района. Там минувшей ночью несколько злоумышленников пробрались в один из домов, откуда вынесли деньги и золотые украшения почти на 20 тысяч леев. Задержан 25-летний подозреваемый.