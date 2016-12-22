Авария произошла примерно в десять часов вечера на улице Миорица. Пьяный водитель выезжал с парковки и врезался в автомобиль, который ехал по дороге. Однако виновным он себя не признает.

Мужчина долго советовался с друзьями, следует ли проходить алкотест, как того требует полиция, сообщает publika.md. Водитель понесет ответственность как за совершение аварии, так и за вождение в нетрезвом виде.

Также минувшей ночью на столичной улице Василе Лупу произошло лобовое столкновение двух автомобилей класса люкс. Обошлось без жертв, машины сильно повреждены.