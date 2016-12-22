Финляндия: российские истребители нарушили воздушное пространство

Министерство обороны Финляндии заявило о втором за сутки, как сказано, возможном нарушении своего воздушного пространства российским истребителем Су-27.

"Второе возможное нарушение финского воздушного пространства российским истребителем Су-27 было зафиксировано в Финском заливе к югу от города Порвоо в четверг, 6 октября, около 21:33 по местному времени", - говорится в заявлении ведомства.

По данным минобороны, инцидент был аналогичен произошедшему ранее в тот же день в 16:43 по местному времени. "Речь идет о двух разных самолетах", - уточнили в ведомстве. Погранслужбы Финляндии расследуют возможные нарушения

В российском минобороны в четверг вечером прокомментировали первый инцидент, заявив, что российский истребитель Су-27 совершал полет "по строго установленному маршруту" и не нарушал границ других государств.

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля", - говорилось в сообщении российского министерства обороны.

Накануне два российских бомбардировщика Ту-160 пролетели со стороны Норвегии в направлении северной части Испании и обратно, передает ВВС.

ВВС Норвегии, Британии, Франции и Испании поднимали в воздух свои перехватчики по мере приближения российских самолетов приближались к воздушным границам каждой из этих стран.

Однако в тех случаях отмечалось, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство других стран.