Иранская активистка попала в тюрьму за рассказ о забивании камнями

Иранская писательница и активистка приговорена к шести годам тюрьмы за рассказ о забивании камнями. Голрох Эбрахими Ираи попала в тюрьму несмотря на то, что ее текст так и не был опубликован.

Ее признали виновной в "оскорблении исламских святынь", сообщает ВВС.

Международная правозащитная организация "Международная амнистия" назвала решение суда "смехотворным", а судебный процесс - фарсом.

Забивание камнями - вид смертной казни, традиционно применяемый в Иране к осужденным за внебрачную связь.

Работа Эбрахими Ираи рассказывает о молодой женщине, которая смотрит фильм "Забивание камнями Сорайи М.", и в гневе сжигает экземпляр Корана.

Иранские власти обнаружили рассказ 6 сентября 2014 года, когда писательница и ее муж Араш Садехи были арестованы, преположительно, членами Революционной гвардии. .

Эбрахими Ираи была отправлена в тегеранскую тюрьму "Эвин", где ее держали 20 дней, не давая общаться с родственниками и адвокатом, сообщает "Международная амнистия". По словам женщины, ее держали с завязанными глазами и допрашивали по несколько часов, угрожая смертной казнью за "оскорбление ислама". Она также рассказала, что слышала, как следователи допрашивали и оскорбляли ее мужа в соседней камере.

Мужчина уже отбывает 15-летний срок в печально известной тюрьме "Эвин", где целое крыло выделено для политических заключенных, ученых, представителей интеллигенции и журналистов.