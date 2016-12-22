Мать двоих детей могут лишить родительских прав из-за отсутствия жилья

Мать двоих детей могут лишить родительских прав. Женщина ушла из дома и поселилась в вагончике близ села Мэрэндены Фэлештского района. Детей пяти и семи лет у нее забрали соцслужбы, так как содержать малышей она не в состоянии.

27-летняя мать двоих детей утверждает, что муж ее избивал.

"Приходил с работы пьяный, бил детей. Николету раз ударил ногой, потому что она попросила поесть, разбил ей губу", - рассказала Publika TV жительница Мэрэнден Диана Донич.

В вагончик Диана решила переселиться после десяти лет семейного кошмара.

"Вместо шкафа полка. Стол, стул. Света нет, есть лампа. Здесь кухня".

Женщина говорит, что обращалась за социальной помощью, но ей отказали из-за отсутствия документов. Власти предложили отдать детей в центр временного размещения, а теперь она не может их оттуда забрать.

"Не отдают, говорят, у меня нет нормальных жилищный условий. Если мне их не отдадут, я повешусь", - добавила Диана.

Сотрудники центра размещения подтвердили: мать не может забрать детей в вагончик.

"Дети могут находиться здесь до шести месяцев. Это максимальный срок. Если мать не в состоянии их содержать, детей передадут в детдом семейного типа", - сообщила Анна Беженарь медсестра Центра размещения.

По словам социального работника села Мэрэндены, мэрия ищет возможность обеспечить женщину жильем.