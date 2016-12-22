Американский детективный сериал "Менталист" адаптируют для российских и украинских зрителей, сообщает The Hollywood Reporter. Съемками ремейка, который выйдет на малом экране в 2017 году, займется компания Star Media.
В России новый сериал будут транслировать Первый канал и ТВ-3. По какому каналу "Менталиста" смогут посмотреть украинцы, станет известно позднее. Съемки будут проходить как в России, так и на Украине, вероятно, в Одессе.
Проект предварительно включает 16 серий. К работе привлечен режиссер Алексей Мурадов ("Жуков"), а также актеры Ехезкель Лазаров ("Мата Хари") и Анастасия Микульчина ("А зори здесь тихие..."), которые исполнят главные роли.
Продюсер Владислав Ряшин пояснил, что российская версия "Менталиста" будет отличаться от оригинальной "в соответствии с менталитетом и ожиданиями зрителей", передает Лента.ру.
Сериал "Менталист" выходил в эфир на канале CBS с сентября 2008 года. Его главным героем является бывший менталист Патрик Джейн, консультирующий Калифорнийское бюро расследований. Он признает, что у него нет никаких паранормальных способностей. Расследовать преступления и изображать экстрасенса ему помогают наблюдательность и жизненный опыт. За роль в "Менталисте" актер Саймон Бейкер был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус". К настоящему времени вышло семь сезонов сериала.
Менталист - человек, который демонстрирует на публике различные трюки, называя их проявлением экстрасенсорных способностей: к примеру, телекинез, телепатию или ясновидение.
Комментарии
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Подмосковье ограблен дом Александра Домогарова
- Мать подруги Джима Керри подала на него в суд из-за смерти дочери
- СМИ: госпитализирован Валдис Пельш
- Умер польский режиссер Анджей Вайда
- Том Хэнкс назвал главную угрозу для человечества
- Умерла актриса фильма "Служебный роман" Людмила Иванова
- Комедия "Ты, я и Ленин": о бюсте, выброшенном на турецкий берег, снимут фильм
- Chrysler: погибший из-за неисправного авто актер Ельчин сам виноват
- Рада Украины отказалась ограничивать гастроли российских исполнителей
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Первый тур выборов не определил нового президента Молдовы
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул