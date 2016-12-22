Сериал "Менталист" адаптируют для России и Украины

Американский детективный сериал "Менталист" адаптируют для российских и украинских зрителей, сообщает The Hollywood Reporter. Съемками ремейка, который выйдет на малом экране в 2017 году, займется компания Star Media.

В России новый сериал будут транслировать Первый канал и ТВ-3. По какому каналу "Менталиста" смогут посмотреть украинцы, станет известно позднее. Съемки будут проходить как в России, так и на Украине, вероятно, в Одессе.

Проект предварительно включает 16 серий. К работе привлечен режиссер Алексей Мурадов ("Жуков"), а также актеры Ехезкель Лазаров ("Мата Хари") и Анастасия Микульчина ("А зори здесь тихие..."), которые исполнят главные роли.

Продюсер Владислав Ряшин пояснил, что российская версия "Менталиста" будет отличаться от оригинальной "в соответствии с менталитетом и ожиданиями зрителей", передает Лента.ру.

Сериал "Менталист" выходил в эфир на канале CBS с сентября 2008 года. Его главным героем является бывший менталист Патрик Джейн, консультирующий Калифорнийское бюро расследований. Он признает, что у него нет никаких паранормальных способностей. Расследовать преступления и изображать экстрасенса ему помогают наблюдательность и жизненный опыт. За роль в "Менталисте" актер Саймон Бейкер был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус". К настоящему времени вышло семь сезонов сериала.

Менталист - человек, который демонстрирует на публике различные трюки, называя их проявлением экстрасенсорных способностей: к примеру, телекинез, телепатию или ясновидение.