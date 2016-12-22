Соединенные Штаты испытали две новые атомные бомбы

Успешные испытания модернизированных атомных бомб B61-7 и B61-11 прошли в США. Об этом сообщает Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

Два боеприпаса без ядерных боеголовок, созданные на основе бомбы B-61, были сброшены на полигоне Тонопа, штат Невада, с бомбардировщиков-невидимок В-2A. "Анализы датчиков и данные бортовых самописцев показывают, что оба испытания были успешными", - говорится в сообщении.

В NNSA отметили, что основная цель испытаний, проводимых совместно с ВВС США, - изучение надежности и точности модернизированных бомб.

"B61 является одним из важнейших элементов ядерной триады США и средств сдерживания", - заявил замглавы NNSA бригадный генерал Майкл Луттон. По его словам, испытания продемонстрировали приверженность управления обеспечению безопасности оружия.

Предыдущие испытания модернизированной атомной бомбы прошли в ноябре 2015 года, отмечает Лента.ру. Тогда боеприпас был сброшен с истребителя-бомбардировщика F-15E "в условиях управляемого полета, близких к реальности". Сбоев во время испытания не случилось, собрана телеметрическая информация и сделаны видеозаписи.

Первое летное испытание корректируемой версии авиабомбы B61-12 прошло 1 июля. Бомба B61-12 представляет собой наиболее современную модификацию американского ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. Последняя версия авиаснаряда получит комплект управления и хвостовые рули, что сделает пролет бомбы корректируемым.