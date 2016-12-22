Конопля оказалась "проводником" в загробный мир

В районе Турфанской впадины на северо-западе Китая найдена древняя могила человека, скелет которого был покрыт коноплей. Открытие совершила группа археологов под руководством Хунэня Цзяня из Университета Китайской академии наук. Растение могло облегчить переход в иной мир, выступая своего рода проводником умершего.

Свои выводы о ритуальном использовании каннабиса исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Economic Botany.

Установлено, что скелет, чей возраст составляет 2,5-2,8 тысячи лет, принадлежал 35-летнему мужчине. Под его голову была помещена ивовая подушка, а останки от таза до черепа были укрыты конопляным саваном. Останки находились в одном из 240 захоронений в районе, известном как кладбище Цзяи (Jiayi). По словам археологов, в этом районе располагался оазис в пустыне, который был местом отдыха для путешественников, идущих по Шелковому пути.

Исследователи отмечают, что в близлежащих могилах были обнаружены семена или листья конопли. Так как многие скелеты были покрыты трихомами — волосками со стеблей каннабиса, содержащими тетрагидроканнабинол. Ученые полагают, что эти люди активно употребляли марихуану.

Исследователи впервые получили свидетельства того, что растение использовали в погребальных обрядах, передает Лента.ру.

Люди, жившие несколько тысячелетий назад, использовали коноплю для различных бытовых нужд. Например, они делали из растения веревки и одежду, а также получали питательное масло из семян. Кроме того, было известно, что коноплю сжигали или употребляли в пищу, чтобы ощутить эйфорию.