Украинцы подали в ЕСПЧ две тысячи жалоб против России

Граждане Украины подали уже более двух тысяч индивидуальных жалоб против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

Министр отметил, что это стало возможным благодаря системе бесплатной правовой помощи. В ее рамках было решено создать "большой проект, который бы помогал украинским гражданам подавать индивидуальные жалобы против российского агрессора", передает dw.com.

Петренко обещал, что украинское государство будет продолжать оказывать своим гражданам юридическую помощь по каждому из этих дел, чтобы, по его словам, "зафиксировать в каждом маленьком случае большое нарушение прав человека со стороны Российской Федерации и лично того человека, который виновен в этих преступлениях - президента Владимира Путина".