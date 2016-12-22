В самолетах-разведчиках "Торнадо" бундесвера обнаружен технический дефект

Бундесвер приостановил задействование самолетов-разведчиков "Торнадо" в операциях против террористической группировки "Исламское государство" по техническим причинам.

Все шесть машин, дислоцированных на базе "Инджирлик" в Турции, должны будут остаться на земле до устранения проблемы, сообщила пресс-служба бундесвера.

5 октября производителем самолетов был обнаружен технический дефект в одном из узлов "Торнадо". "Чтобы исключить угрозу экипажу и технике", было принято решение приостановить полеты этих машин, говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил ФРГ.

В среду депутаты германского бундестага после длительного перерыва встретились с немецкими военнослужащими на базе ВВС "Инджирлик" в Турции. До этого на протяжении нескольких месяцев турецкое правительство не позволяло немецким парламентариям посетить солдат бундесвера. Причиной был конфликт между Анкарой и Берлином вокруг принятия германским бундестагом резолюции, осуждающей массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году, отмечает dw.com.

На турецкой авиабазе, используемой НАТО и странами международной коалиции в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, базируются немецкие самолеты-разведчики "Торнадо" и воздушный заправщик, а также около 250 военнослужащих бундесвера.