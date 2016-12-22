Новые 23 аварийно-спасательных автомобиля получили молдавские пожарные

23 аварийно-спасательных автомобиля для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций получат пожарные подразделения в Кишинёве, Бельцах и в районах страны. Техника была приобретена правительством на основе кредитного соглашения с Австрией, стоимость которого составляет шесть миллионов евро.

Презентация спецтехники прошла на Площади Великого национального собрания, передаёт IPN.



Принявший участие в мероприятии премьер-министр Павел Филип заявил, что 23 современных аварийно-спасательных автомобиля позволят сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях, когда каждая секунда может измеряться не только в материальных потерях, но и в человеческих жизнях.



Посол Австрии в Кишинёве Кристин Фрейлингер отметила, что эта спецтехника станет подспорьем для молдавских пожарных и поможет им поддерживать безопасность в стране.



Как заявил министр внутренних дел Александру Жиздан, приобретение этой спецтехники даст специалистам возможность справляться с опасными ситуациями. „Мы отвечаем за безопасность людей, и эта миссия может быть реализована только на основе хорошей подготовки личного состава и, не в последнюю очередь, за счёт технических возможностей, увеличенных до европейских стандартов”, - отметил министр.



По словам начальника Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Михая Харабаджиу, благодаря реализации этого проекта население будет лучше защищено от угроз и получит работоспособную, мобильную и технически оснащённую систему реагирования. По пять единиц спецтехники будет направлено в каждый из секторов столицы, одна отправится в Бэлць, а остальные будут распределены между районами страны.



23 аварийно-спасательных автомобиля были собраны австрийской компанией с учётом потребностей Молдовы. Кредит на сумму шесть миллионов евро был предоставлен Австрией на срок в 20 лет, под ноль процентов годовых и с пятилетним льготным периодом.