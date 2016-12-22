Председатель парламента Швеции посетит Молдову

Председатель парламента Швеции Урбан Ахлин совершит визит в Молдову 8-10 октября. Программа визита включает встречи с председателем парламента Андрианом Канду, с президентом страны Николаем Тимофти и премьер-министром Павлом Филипом.

Основные темы, которые будут затронутые в ходе встреч, будут касаться реформ и уровня внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Спикера Урбана Ахлина будет сопровождать в ходе визита в Республику Молдова парламентская делегация, состоящая из депутатов, которые представляют разные политические группы в Парламенте Швеции: Лена Эмильсон, Мария Стокхаус, Адам Мартинен и Йозеф Франсон.



В субботу, 8 октября, председатель Парламента Республики Молдова Андриан Канду и председатель Риксдага Швеции Урбан Ахлин проведут совместную пресс-конференцию. Визит будет проходить в контексте инициативы Парламента Республики Молдова по укреплению парламентского диалога с законодательными европейскими органами в процессе ускорения внедрения Соглашения об ассоциации и сближения Республики Молдова с ЕС.



Швеция входит в число основных доноров Республики Молдова, в том числе в области укрепления парламентской демократии. В период 2016-2018 годов будет внедрена новая программа технической помощи для институционального развития Парламента Республики Молдова, на общую сумму около 4,5 млн. долларов, финансируемая Правительством Швеции и реализуемая при поддержке Программы Развития ООН в Республике Молдова.

Проект призван обеспечить поддержку парламенту в реализации Соглашения об ассоциации и Повестки дня ассоциации, повышении прозрачности учреждения, укреплении институционального потенциала для улучшения законодательной функции, функции парламентского контроля и представительства, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз парламента .