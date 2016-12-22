Белоруссия запретила импорт свинины из Молдовы

Белоруссия запретила импорт свинины из Молдовы в связи с возникновением в нашей стране очага африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, запрет введен с 7 октября в связи с тем, что, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Молдовы зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.



В этой связи с 7 октября Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз в страну из Молдовы живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, передает noi.md.

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. Ограничения распространяются и на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из сырья Молдовы и не прошедших термической обработки.

В Минсельхозпроде Белоруссии заявили о необходимости одновременно принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.